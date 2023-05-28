الحبس 4 سنوات بحق مدير صحة تكريت السابق

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة أربعة سنوات بحق مدير صحة صلاح الدين الأسبق عن جريمة إضراره بالمال العام".وأضاف، أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".