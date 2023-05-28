كتب مرمية على الأرض بعد انتهاء الامتحانات الوزارية.. هل حصل ذلك فعلاً في العراق؟

السومرية نيوز – محليات



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، صورة مرفقة بنص مفاده "من أحد المدارس بعد انتهاء امتحانات السادس الابتدائي، حيث تظهر الصورة كتب وأوراق مرمية على الأرض.



وقالت مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر المتداول مضلل، إذ أن الصورة المتداولة تم التقاطها من مقطع فيديو قديم سبق أن تم نشره عبر اليوتيوب عام 2013، ومن خلال التدقيق في لهجة المتحدث في المقطع ولوحات السيارات الظاهرة فيه تبيّن أنه في السعودية وليس في العراق".