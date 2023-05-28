السومرية نيوز – محليات



لقي لص في محافظة النجف، اليوم الاحد، نهاية غير متوقعة، بعد سرقته حقيبة امرأة وفر هارباً منها.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "سيارة اصطدمت بلص أثناء فراره بعد سرقته حقيبة امرأة خرجت من احد مصارف الكوفة لينتهي به الامر في المستشفى".



وأضاف المصدر، أن "اللص في حالة خطرة، وتم إعادة الحقيبة المسروقة الى المرأة".