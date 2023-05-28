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الحج تعلن موعد تفويج الحجاج العراقيين وبغداد تحتضن اجتماعاً أمنياً
محليات
2023-05-28 | 14:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
4,896 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، عن موعد تفويج الحجاج العراقيين جواً وبراً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما تم عقد اجتماع في مقر قيادة العمليات المشتركة بهذا الشأن.
وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم الثلاثاء المقبل ٣٠ ايار سيشهد انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث أنهت الهيئة كامل استعداداتها لإنجاح عملية التفويج الجوي".
وأضافت، أن "تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الستة (بغداد – النجف الأشرف – البصرة - كركوك – أربيل – السليمانية)، وبواقع نحو ٥ رحلات يوميا".
وأشارت الهيئة الى أن "موعد انطلاق أولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي سيكون اعتبارا من يوم الجمعة ٢ حزيران المقبل".
واوضحت ان"الهيئة جهزت ٦٧١ حافلة سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم الى الديار المقدسة، فيما أنهت الاستعدادات الأمنية والخدمية لإنجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري".
الى ذلك، أفاد مصدر مطلع، بانعقاد اجتماع في مقر قيادة العمليات المشتركة بخصوص خطة تأمين طريق الحجاج، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
المحرر:
سعد أحمد
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