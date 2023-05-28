رئيس الجمهورية يؤكد العمل على مشروع "حصاد المياه"

وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن رشيد "استقبل في قصر بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع بخصوص شح المياه الذي تعاني منه البلاد".وأشار الرئيس إلى "الجهود التي تبذل حاليا لتشريع قانون المجلس الأعلى للمياه الذي تتبناه رئاسة الجمهورية، والعمل على مشروع سدود (حصاد المياه) لحفظ المياه وإطلاقها حسب الحاجة إليها".وهنأ رئيس الجمهورية، الوزير "لنجاح حملته في إزالة أحواض الأسماك غير المجازة، مشدداً على ضرورة اتباع الطرق الدبلوماسية مع دول المنبع لتأمين حصة عادلة وكافية من المياه وبما يلبي حاجة المواطنين والقطاع الزراعي".بدوره، أكد الوزير "حرص الوزارة بكافة مفاصلها وكوادرها على اتباع التوجيهات بهذا الخصوص، مشيراً إلى الخطط المرسومة لمعالجة الهدر في المياه ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية".