صلاح الدين.. إيقاف عمل البساتين الترفيهية واستقبال السياح

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع البلداوي، وردت لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً الى اجتماع اللجنة الامنية في ديوان قائمقامية قضاء بلد ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨ ولمقتضيات المصلحة العامة ولحفظ امن المدينة وظهور حالات سلبية خطيرة ولامور تنظيمية تتعلق بعمل البساتين الترفيهية التي تستخدم لاغراض السياحة تقرر بالإجماع مع الاخذ بتوصيات مجلس شيوخ عشائر بلد وممثلي المرجعيات الرشيدة والشخصيات المؤثرة في القضاء، ما يلي:1. أيقاف عمل البساتين السياحية عن استقبال السائحين الى اشعار اخر، واعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠.٢. يتم مراجعة ديوان القائمقامية - الشعبة القانونية لجميع اصحاب البساتين الترفيهية وبدون استثناء ومن ضمنهم المسجلين في قاعدة البيانات لدينا ولمدة (۱۰) ايام واعتبارا من يوم 31 أيار 2023 وغير قابلة للتمديد".