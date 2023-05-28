في بغداد.. اجتماع يبحث احتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية

بحث اجتماع في بغداد، اليوم الأحد، احتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان، إن "نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ترأس اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الرابعة والخمسين بعد المائة".

وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان "بحث كافة الاجراءات التي اتخذتها نقابة الصحفيين العراقيين وفروع النقابة في المحافظات وفق سلسلة من الفعاليات ابرزها الاعداد للاحتفال المركزي الذي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد ومهرجان المحافظات في متنزه الزوراء والاحتفال الجماهيري في المركز الثقافي والاجتماعي الف ليلة وليلة فضلا عن استضافة اجتماعات المكتب الدائم والامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب".

كما تم "بحث ما ستقدمه الجهات الساندة الممثلة من عدد من الوزارات والدوائر الاخرى التي اوعز رئيس الوزراء لها بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين بتقديم كافة التسهيلات لانجاح تلك الاحتفالية الوطنية".

وضم الاجتماع وفقاً للبيان "رئيس شبكة الاعلام العراقي وممثلين عن وزارات الثقافة والخارجية والداخلية والكهرباء والنقل وقيادة عمليات بغداد وامانة بغداد وسلطة الطيران المدني وجهات رسمية اخرى".