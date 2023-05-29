نينوى.. هزة أرضية تضرب قضاء سنجار

وذكر الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:23:34 بالتوقيت المحلي فجر الاثنين ،وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد (31) كم جنوب قضاء سنجار من محافظة نينوى".وأضاف: "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".