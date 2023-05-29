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نينوى.. هزة أرضية تضرب قضاء سنجار

محليات

2023-05-29 | 02:26
نينوى.. هزة أرضية تضرب قضاء سنجار
564 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم في محافظة نينوى.

وذكر الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:23:34 بالتوقيت المحلي فجر الاثنين ،وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد (31) كم جنوب قضاء سنجار من محافظة نينوى".

وأضاف: "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".
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