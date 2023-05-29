العراق.. ايقاف 30 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري خلال أسبوع

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام وبعمليات منفصلة في عدد من محافظات البلاد أوقفت 16 حالة ابتزاز الكتروني و 14 حالة عنف أسري، في وقت تمكنت فيه أيضا من إعادة 4 فتيان هاربين بسبب التعنيف والاضطراب النفسي الى ذويهم".وأضاف البيان، أن "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا. وتمت معالجة هذه الحالات في غضون الاسبوع الأخير من شهر آيار الجاري".وتعهدت الشرطة المجتمعية بتنظيم زيارات دورية لمنازل الضحايا للاطلاع على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن، بحسب البيان.