ضبط 6 شاحنات مخالفة الضوابط في مديرية المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (6) شاحنات تحمل (اجهزة لصناعة المخابز والمعجنات، كلينكس خام، اعلاف، مقطعات دجاج، معمل واجهزة لدائن، معمل وفرن صمون) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية".وأضافت أن "عملية الضبط تمت بإسناد من شرطة الكمارك".