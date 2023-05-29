موجة ماطرة وتكونات رعدية يخيّمان على سماء العراق خلال الساعات المقبلة

وقال عطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "السحب ستتركز في غرب وشمال البلاد مع بعض التكونات الرعدية في بعض الاماكن، بالاضافة الى سقوط الامطار في محافظات البصرة وميسان وذي قار".وأضاف المتنبئ الجوي، أن "محافظات واسط وديالى والسليمانية هي الاقل حظوظا بالامطار خلال 24 ساعة المقبلة".وأشار عطية الى "تكون بعض السحب الرعدية الخفيفة في شمال محافظة البصرة وشمال واسط".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، توقعاتها لحالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما أشارت الى تصاعد الغبار خلال اليومين المقبلين.وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً وغبار خفيف مع تساقط زخات مطر متفرقة خاصة في الأقسام الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الغربية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً وغبار خفيف مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".