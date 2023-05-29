النجف.. تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية إلى نهاية الشهر المُقبل

وذكر اعلام المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على أمر وزير الداخلية، تقرر تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم 30/ 6 / 2023".وتهيب المديرية بـ"المراجعين للدخول إلى موقع التسجيل من مدخل الاستعلامات حصراً، حفاظاً على النظام وتدقيق أوليات المعاملة، وعدم التجمع أمام البوابة الرئيسة تجنباً للفوضى.علماً إن المواطنين بإمكانهم، المراجعة ضمن الدوام الصباحي والمسائي لإنجاز معاملاتكم.