زيدان والفياض يبحثان الاجراءات القانونية للتعاون بين القضاء وهيئة الحشد الشعبي

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وبحث معه الاجراءات القانونية للتعاون بين القضاء وهيئة الحشد الشعبي".