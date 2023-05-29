رئيس الجمهورية يبعث برقية تهنئة لأردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بعث اليوم برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".وجاء في نص البرقية ما يلي:"الرئيس رجب طيب اردوغان المحترمرئيس الجمهورية التركيةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبمناسبة اعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة نتقدم اليكم باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصياً بأحر التهاني مقرونة بالأمنيات الصادقة بالتوفيق في مهامكم، داعياً البارئ عز وجل أن يمن عليكم وعلى شعبكم الجار الصديق بالخير والرخاء.نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنجدد لكم حرص العراق الدائم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا وشعبينا الصديقين وبما يسهم في ترسيخ الامن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.