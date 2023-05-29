المالية تعلن استحداث 552 درجة وظيفية جديدة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه وزير المالية طيف سامي محمد، استكملت دائرة الموازنة في الوزارة اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ (٥٥٢) درجة، وكالآتي:• مديرية البلديات العامة / بغداد / الصحوات (٤٥٢)• وزارة الشباب والرياضة / المركز (٣)• وزارة الإعمار والإسكان / المديرية العامة للماء (٤)• المصرف الزراعي التعاوني (٧٣)• ديوان محافظة البصرة (٥)• دائرة صحة الديوانية (١٤)• جامعة بغداد (١)".وبينت، أنه "تأتي اجراءات الاستحداث استناداً الى قرار مجلس الوزراء (٢٣٢٩٦) لسنة ٢٠٢٣، واحكام المادة ٤٥ خامسا من قانون الادارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، واعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٠٢٢/١٢/٢٧".