احتجاجات على سوء الخدمات شمالي بغداد (صور)

احتج عشرات المواطنين، مساء اليوم الاثنين، على سوء الخدمات في شمالي بغداد.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من المواطنين في منطقة سبع البور، شمالي العاصمة، نظموا مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية؛ بسبب سوء الخدمات.



ودعا المحتجون، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى زيارة منطقتهم والاطلاع على واقعها الخدمي، مطالبين بـ"إكمال مستشفى المنطقة، والمجاري والتبليط، بالإضافة إلى توسيع طريق ذراع دجلة مع شروط السلامة".