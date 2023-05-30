هيئة الحج توجه دعوة للحجاج العراقيين: ابتعدوا عن رفع الشعارات السياسية

وقال المسعودي في مؤتمر صحفي، بهيئة الحج والعمرة، وحضره مراسل السومرية، أن "موسم الحج الحالي يشهد حضور الكثير من كبار السن؛ بسبب اجراءات كورونا السابقة التي منعتهم من اداء الفريضة".وأضاف، أن "الحجاج العراقيين مطالبين بالالتزام بجميع التعليمات، وان يكونوا سفراء ممثلين للبلد في الديار المقدسة"، داعياً الى "الابتعاد عن رفع الشعارات السياسية او المذهبية ورفع الصور والرايات، التي تبعد عن أصل فريضة الحج".وأوضح رئيس هيئة الحج، أن "بغداد هي الاكثر تفويجاً للحجاج وستنطلق رحلات الحج من كافة مطارات العراق بما فيها مطار كركوك ومطارات إقليم كردستان".وذكر المسعودي، أن "ما يميز هذا العام، ان هنالك تفويجاً برياً من محافظات اقليم كردستان وكركوك"، مستدركاً بالقول: "ناقشنا مع وزير الداخلية والعمليات المشتركة الطريق البري للحج، وتم تفويج اول ثلاث أفواج".وتوقع: "وصول اعداد الحجاج من جميع انحاء العالم الى أكثر من مليوني حاج من مختلف الجنسيات"، مؤكداً: "لن تكون هنالك زيادة في اعداد الحجاج، لكن نغشى من تفويج اعداد (بالمجاملة) وهي خارج رقابة وتدقيق الهيئة العليا".وكانت هيئة الحج والعمرة العراقية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن عدد الحجاج العراقيين هذا العام يبلغ 37 ألف حاج.