بالتفاصيل.. أرقام الرموز البريدية في المحافظات العراقية: هذه فائدتها

السومرية نيوز – محليات



يعتبر الرمز البريدي من المعلومات المهمة التي يجب معرفتها عن كل محافظة وما تشتمل عليه من مناطق في العراق؛ لسهولة إرسال الطرود والخطابات عبر البريد.









ويتطلب خلال عمليات الشراء أو ملء الاستمارات الالكترونية، رمز يدعى "ZIP CODE"، أي الكودات التي تُطلب اثناء قيام عمليات تسويقية أو ما شابه ذلك، وتعد الرموز البريدية هي المسؤول الأول عن هذه العمليات؛ لكونها تمثل عنواناً للأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات. ولا يختصر عمل الرمز البريدي، في العراق، على إرسال الطرود والخطابات عبر البريد، بل تفرع وتطور مع تطور التكنولوجيا، حيث أصبح يستخدم عند ملء الاستمارات الالكترونية، بالإضافة الى شراء البضائع أو التسوق عبر مواقع النت.ويتطلب خلال عمليات الشراء أو ملء الاستمارات الالكترونية، رمز يدعى "ZIP CODE"، أي الكودات التي تُطلب اثناء قيام عمليات تسويقية أو ما شابه ذلك، وتعد الرموز البريدية هي المسؤول الأول عن هذه العمليات؛ لكونها تمثل عنواناً للأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات.

ويختلف الرمز البريدي، حسب المحافظات وحسب المناطق أيضًا، حيث تبين الأرقام التالية، الرمز البريدي في المحافظات العراقية، وبينها العاصمة بغداد:



*العاصمة بغداد

تعد بغداد عاصمة للعراق، وتعتبر واحدة من أكبر المحافظات أو المدن الموجودة في العالم العربي، لذا تضم الكثير من المناطق داخلها، وسنقوم فيما يلي بعرض الرمز البريدي لأهم هذه المناطق:



الداوودي: 10090

كلية الرافدين: 10014

سبع البور: 10083

الرسالة: 10018

مدينة الصدر: 10059

ناحية الرشيد: 10077

النصر والسلام: 10082

كلية المنصور الجامعة: 10067

الجهاد: 10021

البلديات: 10061

جامعة بغداد: 10071

الخنساء: 10060

الطارمية: 10084

بغداد الجديدة: 10062

مطار بغداد: 10023

بغداد: 10001

باب المعظم: 10047

فندق الرشيد: 10004

إدارة واقتصاد: 10051

مستشفى الكلية: 10007

الفداء: 10058

الراشدية: 10085

حيفا: 10003

الأعظمية: 10053

الحرية: 10009

الانتصار: 10019

حمو رابي: 10056

العامل: 10016

الثورة: 10020

الكرخ: 10001



*محافظة ذي قار

إن محافظة ذي قار هي إحدى المحافظات التي تقع في الجنوب، وعاصمتها هي الناصرية، ويمكنك أن تحصل على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة من المناطق التابعة لها مما يلي:



النصر: 64004

الإصلاح: 64008

الناصرية: 64001

الفهود: 64014

سوق الشيوخ: 64016

كرمة بني سعيد: 64009

الحمار: 64013

القلعة: 64003

الفجر: 64006

الجبايش: 64015

الشطرة: 64007

الدواية: 64012

الغراف: 64002

الرفاعي: 64005

الفضيلية: 64010

البطحاء: 64011



*محافظة كربلاء

تقع محافظة كربلاء وسط العراق على مسافة 100 كم من الجنوب الغربي لبغداد، وإذا كنت تريد التعرف على الرمز البريدي لها فيمكنك متابعة ما يلي:



الهندية: 56002

عين تمر: 56004

كربلاء: 56001

الحسينية: 56003



*البصرة

إن هذه المحافظة هي إحدى المدن العراقية التي توجد على شط العرب، وتعتبر الميناء الأساسي في العراق، وتضم داخلها الكثير من المناطق التي يمكنك التعرف على رموزها البريدية ضمن التعرف على الرمز البريدي للعراق من خلال ما يلي:



ابن الهيثم: 61023

مدينة البصرة: 61030

الدير: 61020

صفوان: 61005

الفاو: 61010

البصرة: 61001

الابلة: 61015

المنطقة الحرة: 61021

النشوة: 61024

العز: 61012

جامعة البصرة: 61004

ام قصر: 61011

طلحة: 61017

رجال الاعمال: 61026

المنطقة الحرة: 61021

حطين: 61013

الاصمعي: 61002

المدينة: 61008

الجمهورية: 61019

خور الزبير: 61025

القرنة: 61016

القبلة: 61003

أبو الخصيب: 61007

الهارثة: 61009

شط العرب: 61014

مطار البصرة: 61028

الميثاق: 61029

حمدان: 61022

الحسين: 61018



*بابل

تقع محافظة بابل في وسط العراق، وهي ذات مساحة كبيرة وعدد سكان ضخم، وبها العديد من المناطق، ويمكنك أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة من خلال ما سنعرضه فيما يلي:



جرف الصخر: 51019

الطليعة: 51018

النيل: 51017

المدحتية: 51016

ابي غرق: 51015

الشوملي: 51014

القاسم: 51013

الهاشمية: 51012

الكفل: 51011

سدة الهندية: 51010

المشروع: 51009

المحاويل: 51008

الإسكندرية: 51007

المسيب: 51006

الإمام: 51005

عشتار: 51004

باب المشهد: 51003

جامعة بابل: 51002

الحلة: 51001



*واسط

تقع هذه المحافظة في جنوب شرق بغداد وشرق العراق وتحدها الحدود الإيرانية، ويمكنك أن تتعرف على الرموز البريدية التي تخص مناطق هذه المحافظة من خلال ما يلي:



الحي: 52011

النعمانية: 52010

الموفقية: 52009

شيخ سعد: 52008

الأحرار: 52007

العروبة: 52006

العزيزية: 52005

بدرة: 52004

الزبيدية: 52003

الصويرة: 52002

الكوت: 52001



* المثنى

تم تسمية هذه المحافظة على اسم قائد عربي كان في القرن الـ 7 وهو القائد المثنى بن حارثة، وهي محافظة تقع في جنوب العراق أي بالقرب من حدود دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية، وتضم عدد من المناطق في داخلها يمكنك أن تتعرف على رموزها البريدية بسهولة عن طريق ما يلي:



المجد: 66008

الهلال: 66007

الوركاء: 66006

النجمة: 66005

السلمان: 66004

الخضر: 66003

الرميثة: 66002

السماوة: 66001



*ميسان

العمارة: 62001

علي الشرقي: 62002

علي الغربي: 62003

كميت: 62004

المشرح: 62005

الميمونة: 62006

المجر الكبير: 62007

قلعة صالح: 62008

الكحلاء: 62009

العزير: 62010

الإسكان: 62011

السلام : 62012



* القادسية

تعتبر إحدى المناطق التاريخية الموجودة في العراق، وهي تقع جنوب بلاد ما بين النهرين، أي في جنوب غرب الكوفة والحلة، وبها الكثير من المناطق المشهورة، ويمكنك أن تطلع على هذه المناطق والرمز البريدي الخاص بكل منها من خلال ما يلي:

التحدي: 58018

الصمود: 58017

نفر: 58016

السدير: 58015

الشافعية: 58014

السنية: 58013

الصويرة: 58012

سومر: 58011

الصلاحية: 58010

المهناوية: 58009

غماس: 58008

الدغارة: 58007

الشامية: 58006

الشنافية: 58005

عفك: 58004

الحمزة: 58003

جامعة القادسية: 58002

مدينة الديوانية: 58001



*النجف

هي محافظة تقع في منتصف العراق، بالقرب من بغداد فقط على بعد 160 كم، وهي صغيرة وبها عدد قليل من المناطق، ويمكنك أن تتعرف على الرموز البريدية للمناطق الموجودة من خلال السطور التالية:



الحيرة: 54007

المشخاب: 54006

المناذرة: 54005

القادسية: 54004

الكوفة: 54003

العباسية: 54002

النجف: 54001



*الانبار

هي من المحافظات العراقية التي تقع في غرب العراق وتبلغ مساحتها ما يعادل ثلث مساحة العراق وتتكون من عدة مناطق ويكون رمزهم البريدي هو:



الرمادي: 31001

الفلوجة: 31002

القائم: 31003

حديثة: 31004

عنة: 31005

راوة: 31006

الحبانية: 31008

الحقلانية: 31009

الخالدية: 31010

الرطبة: 31011

القعقاء: 31012

الكرمة: 31013

البغدادي: 31014

الوليد: 31015

النخيب: 31016

العبيدي: 31017

كبيسة: 31018



*ديالى

إن محافظة ديالي هي واحدة من محافظات الشرق في العراق، وتمتد حتى تصل إلى الحدود الإيرانية من ناحية الشمال الشرقي، ويوجد بها مجموعة كبيرة من المناطق، وتستطيع أن تتعرف على رموز البريد الخاصة بكل منطقة من هذه المناطق بالإضافة إلى الرمز البريدي للعراق من خلال ما يلي:



المنذرية: 32019

السراي: 32018

الوجيهية: 32017

بني سعد: 32016

السعدية: 32015

أبو صيدا: 32014

قزانية: 32013

هبهب: 32012

كنعان: 32011

قرة تبة: 32010

مندلي: 32009

جلولاء: 32008

خانقين: 32007

الخالص: 32006

بلدروز: 32005

كفري: 32004

المقدادية: 32003

المنصورية: 32002

بعقوبة: 32001



*صلاح الدين

إن محافظة صلاح الدين موجودة في شمال بغداد، وهي ذات مساحة كبيرة، لذا نجدها تضم العديد من المناطق، وفي حالة كنت تريد الاطلاع على الرموز البريدية لجميع المناطق الموجودة في هذه المحافظة، فعليك أن تطلع على السطور التالية:



الفارس (بامرني): 34014

الضلوعية: 34013

الاسحاقي: 34012

بلد: 34011

سامراء: 34010

طوز: 34009

الصينية: 34008

بيجي: 34007

الدجيل: 34006

الشرقاط: 34005

سلمان باك: 34004

سعد: 34003

الدور: 34002

تكريت: 23001



*دهوك

تقع محافظة دهوك في إقليم كردستان بالعراق، وتشمل المحافظة بعض المناطق الصغيرة داخلها، ويمكن أن تتعرف على الرمز البريدي لكل منطقة من المناطق الموجودة بها عن طريق ما يلي:



الشيخان: 42012

باطونة: 42011

سولاف: 42010

سرسنك: 42009

العمادية: 42008

زاويتة: 42007

بردرش: 42006

بيجيل: 42005

عقرة: 42004

سميل: 42003

زاخو: 42002

دهوك: 42001



*أربيل

تعرف أربيل في التاريخ بمدينة أربيلا، وتعتبر أكثر المدن سكانًا في إقليم كردستان، لذا تجد أن بها مجموعة كبيرة من المناطق، وتستطيع أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة من هذه المناطق فقط عن طريق ما يلي:



التون كوبري: 44022

كوير: 44021

مخمور: 44020

ديانا: 44019

كلك: 44018

دشتي هوير: 44017

مشتكة: 44016

ديبكة: 44015

سيروان: 44014

ميركة سور: 44013

حاج عمران: 44012

كلالة: 44011

جومان: 44010

راوندوز: 44009

سوران: 44008

خليفان: 44007

حرير: 44006

شقلاوة: 44005

مصيف صلاح الدين: 44004

عين كاوه: 44003

جامعة صلاح الدين: 44002

أربيل: 44001



* السليمانية

تقع هذه المحافظة في العراق شرق إقليم كردستان، أي أنها قريبة من الحدود الإيرانية من العراق، وتضم هذه المحافظة مجموعة من المناطق التي أخرجت الكثير من العلماء، ويمكنك الحصول على الرمز البريدي لكل منطقة من المناطق من خلال ما يلي:



جمجمال: 46023

كفري: 46022

كلر: 46021

دربندخان: 46020

جوارتة: 46019

حلبجة: 46018

كوية: 46017

فلعة دزة: 46016

كوسنجق: 46015

قرة داغ: 46014

بشدر: 46013

رانية: 46012

بكرة جو: 46011

دوكان: 46010

بازيان: 46009

سيد صادق: 46008

بنجوين: 46007

حلبجة: 46006

شهرزور: 46005

عربت: 46004

رزكاري: 46003

بختياري: 46002

السليمانية: 46001



*نينوى

محافظة نينوى تقع في شمال العراق وهي التي كانت سابقًا ضمن بلاد آشور، وهي محافظة كبيرة كمساحة، والعاصمة الخاصة بها هي الموصل، وتستطيع أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة تقع داخل هذه المحافظة من خلال ما يلي:



ربيعة: 41025

الكوير: 41024

البعاج: 41023

الحضر: 41022

النمرود: 41021

القوش: 41020

برطلة: 41019

آثار نينوى: 41018

مخمور: 41017

تلعفر: 41016

سنجار: 41015

زمار: 41014

بعشيقة: 41013

تلكيف: 41012

اشيخان: 41011

تلسقف: 41010

حمام العليل: 41009

القيارة: 41008

ابي تمام: 41007

الحمدانية: 41006

الشراع: 41005

بلاط الشهداء: 41004

الزهور: 41003

جامعة الموصل: 41002

الموصل: 41001



*كركوك

إن محافظة كركوك هي إحدى المحافظات التي تقع في الجزء الشمالي من العراق، وهي محافظة بمساحة كبيرة ولكنها غير ضخمة، وتقسم هذه المحافظة إلى 4 مناطق أساسية وبها العديد من المناطق التي يمكنك أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منها من خلال ما سنعرضه لك فيما يلي:



التون كوبري: 36015

الحي العسكري: 36014

الحي الواسطي: 36013

الحي الصناعي: 36012

العباسي: 36011

دبس: 36010

الزاب: 36009

داقوق: 36008

الحويجة: 36007

تازة خرماتو: 36006

الرشاد: 36005

خالد: 36004

ليلان: 36003

الرياض: 36002

كركوك: 36001

*المعلومات الواردة وأرقام الرموز البريدية في جميع المحافظات العراقية، التي ذكرت في التقرير، تم تأكيدها من وزارة الاتصالات العراقية.



