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بالتفاصيل.. أرقام الرموز البريدية في المحافظات العراقية: هذه فائدتها
محليات
2023-05-31 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,088 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
يعتبر الرمز البريدي من المعلومات المهمة التي يجب معرفتها عن كل محافظة وما تشتمل عليه من مناطق في العراق؛ لسهولة إرسال الطرود والخطابات عبر البريد.
ولا يختصر عمل الرمز البريدي، في العراق، على إرسال الطرود والخطابات عبر البريد، بل تفرع وتطور مع تطور التكنولوجيا، حيث أصبح يستخدم عند ملء الاستمارات الالكترونية، بالإضافة الى شراء البضائع أو التسوق عبر مواقع النت.
ويتطلب خلال عمليات الشراء أو ملء الاستمارات الالكترونية، رمز يدعى "ZIP CODE"، أي الكودات التي تُطلب اثناء قيام عمليات تسويقية أو ما شابه ذلك، وتعد الرموز البريدية هي المسؤول الأول عن هذه العمليات؛ لكونها تمثل عنواناً للأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات.
ويختلف الرمز البريدي، حسب المحافظات وحسب المناطق أيضًا، حيث تبين الأرقام التالية، الرمز البريدي في المحافظات العراقية، وبينها العاصمة بغداد:
*العاصمة بغداد
تعد بغداد عاصمة للعراق، وتعتبر واحدة من أكبر المحافظات أو المدن الموجودة في العالم العربي، لذا تضم الكثير من المناطق داخلها، وسنقوم فيما يلي بعرض الرمز البريدي لأهم هذه المناطق:
الداوودي: 10090
كلية الرافدين: 10014
سبع البور: 10083
الرسالة: 10018
مدينة الصدر: 10059
ناحية الرشيد: 10077
النصر والسلام: 10082
كلية المنصور الجامعة: 10067
الجهاد: 10021
البلديات: 10061
جامعة بغداد: 10071
الخنساء: 10060
الطارمية: 10084
بغداد الجديدة: 10062
مطار بغداد: 10023
بغداد: 10001
باب المعظم: 10047
فندق الرشيد: 10004
إدارة واقتصاد: 10051
مستشفى الكلية: 10007
الفداء: 10058
الراشدية: 10085
حيفا: 10003
الأعظمية: 10053
الحرية: 10009
الانتصار: 10019
حمو رابي: 10056
العامل: 10016
الثورة: 10020
الكرخ: 10001
*محافظة ذي قار
إن محافظة ذي قار هي إحدى المحافظات التي تقع في الجنوب، وعاصمتها هي الناصرية، ويمكنك أن تحصل على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة من المناطق التابعة لها مما يلي:
النصر: 64004
الإصلاح: 64008
الناصرية: 64001
الفهود: 64014
سوق الشيوخ: 64016
كرمة بني سعيد: 64009
الحمار: 64013
القلعة: 64003
الفجر: 64006
الجبايش: 64015
الشطرة: 64007
الدواية: 64012
الغراف: 64002
الرفاعي: 64005
الفضيلية: 64010
البطحاء: 64011
*محافظة كربلاء
تقع محافظة كربلاء وسط العراق على مسافة 100 كم من الجنوب الغربي لبغداد، وإذا كنت تريد التعرف على الرمز البريدي لها فيمكنك متابعة ما يلي:
الهندية: 56002
عين تمر: 56004
كربلاء: 56001
الحسينية: 56003
*البصرة
إن هذه المحافظة هي إحدى المدن العراقية التي توجد على شط العرب، وتعتبر الميناء الأساسي في العراق، وتضم داخلها الكثير من المناطق التي يمكنك التعرف على رموزها البريدية ضمن التعرف على الرمز البريدي للعراق من خلال ما يلي:
ابن الهيثم: 61023
مدينة البصرة: 61030
الدير: 61020
صفوان: 61005
الفاو: 61010
البصرة: 61001
الابلة: 61015
المنطقة الحرة: 61021
النشوة: 61024
العز: 61012
جامعة البصرة: 61004
ام قصر: 61011
طلحة: 61017
رجال الاعمال: 61026
المنطقة الحرة: 61021
حطين: 61013
الاصمعي: 61002
المدينة: 61008
الجمهورية: 61019
خور الزبير: 61025
القرنة: 61016
القبلة: 61003
أبو الخصيب: 61007
الهارثة: 61009
شط العرب: 61014
مطار البصرة: 61028
الميثاق: 61029
حمدان: 61022
الحسين: 61018
*بابل
تقع محافظة بابل في وسط العراق، وهي ذات مساحة كبيرة وعدد سكان ضخم، وبها العديد من المناطق، ويمكنك أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة من خلال ما سنعرضه فيما يلي:
جرف الصخر: 51019
الطليعة: 51018
النيل: 51017
المدحتية: 51016
ابي غرق: 51015
الشوملي: 51014
القاسم: 51013
الهاشمية: 51012
الكفل: 51011
سدة الهندية: 51010
المشروع: 51009
المحاويل: 51008
الإسكندرية: 51007
المسيب: 51006
الإمام: 51005
عشتار: 51004
باب المشهد: 51003
جامعة بابل: 51002
الحلة: 51001
*واسط
تقع هذه المحافظة في جنوب شرق بغداد وشرق العراق وتحدها الحدود الإيرانية، ويمكنك أن تتعرف على الرموز البريدية التي تخص مناطق هذه المحافظة من خلال ما يلي:
الحي: 52011
النعمانية: 52010
الموفقية: 52009
شيخ سعد: 52008
الأحرار: 52007
العروبة: 52006
العزيزية: 52005
بدرة: 52004
الزبيدية: 52003
الصويرة: 52002
الكوت: 52001
* المثنى
تم تسمية هذه المحافظة على اسم قائد عربي كان في القرن الـ 7 وهو القائد المثنى بن حارثة، وهي محافظة تقع في جنوب العراق أي بالقرب من حدود دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية، وتضم عدد من المناطق في داخلها يمكنك أن تتعرف على رموزها البريدية بسهولة عن طريق ما يلي:
المجد: 66008
الهلال: 66007
الوركاء: 66006
النجمة: 66005
السلمان: 66004
الخضر: 66003
الرميثة: 66002
السماوة: 66001
*ميسان
العمارة: 62001
علي الشرقي: 62002
علي الغربي: 62003
كميت: 62004
المشرح: 62005
الميمونة: 62006
المجر الكبير: 62007
قلعة صالح: 62008
الكحلاء: 62009
العزير: 62010
الإسكان: 62011
السلام : 62012
* القادسية
تعتبر إحدى المناطق التاريخية الموجودة في العراق، وهي تقع جنوب بلاد ما بين النهرين، أي في جنوب غرب الكوفة والحلة، وبها الكثير من المناطق المشهورة، ويمكنك أن تطلع على هذه المناطق والرمز البريدي الخاص بكل منها من خلال ما يلي:
التحدي: 58018
الصمود: 58017
نفر: 58016
السدير: 58015
الشافعية: 58014
السنية: 58013
الصويرة: 58012
سومر: 58011
الصلاحية: 58010
المهناوية: 58009
غماس: 58008
الدغارة: 58007
الشامية: 58006
الشنافية: 58005
عفك: 58004
الحمزة: 58003
جامعة القادسية: 58002
مدينة الديوانية: 58001
*النجف
هي محافظة تقع في منتصف العراق، بالقرب من بغداد فقط على بعد 160 كم، وهي صغيرة وبها عدد قليل من المناطق، ويمكنك أن تتعرف على الرموز البريدية للمناطق الموجودة من خلال السطور التالية:
الحيرة: 54007
المشخاب: 54006
المناذرة: 54005
القادسية: 54004
الكوفة: 54003
العباسية: 54002
النجف: 54001
*الانبار
هي من المحافظات العراقية التي تقع في غرب العراق وتبلغ مساحتها ما يعادل ثلث مساحة العراق وتتكون من عدة مناطق ويكون رمزهم البريدي هو:
الرمادي: 31001
الفلوجة: 31002
القائم: 31003
حديثة: 31004
عنة: 31005
راوة: 31006
الحبانية: 31008
الحقلانية: 31009
الخالدية: 31010
الرطبة: 31011
القعقاء: 31012
الكرمة: 31013
البغدادي: 31014
الوليد: 31015
النخيب: 31016
العبيدي: 31017
كبيسة: 31018
*ديالى
إن محافظة ديالي هي واحدة من محافظات الشرق في العراق، وتمتد حتى تصل إلى الحدود الإيرانية من ناحية الشمال الشرقي، ويوجد بها مجموعة كبيرة من المناطق، وتستطيع أن تتعرف على رموز البريد الخاصة بكل منطقة من هذه المناطق بالإضافة إلى الرمز البريدي للعراق من خلال ما يلي:
المنذرية: 32019
السراي: 32018
الوجيهية: 32017
بني سعد: 32016
السعدية: 32015
أبو صيدا: 32014
قزانية: 32013
هبهب: 32012
كنعان: 32011
قرة تبة: 32010
مندلي: 32009
جلولاء: 32008
خانقين: 32007
الخالص: 32006
بلدروز: 32005
كفري: 32004
المقدادية: 32003
المنصورية: 32002
بعقوبة: 32001
*صلاح الدين
إن محافظة صلاح الدين موجودة في شمال بغداد، وهي ذات مساحة كبيرة، لذا نجدها تضم العديد من المناطق، وفي حالة كنت تريد الاطلاع على الرموز البريدية لجميع المناطق الموجودة في هذه المحافظة، فعليك أن تطلع على السطور التالية:
الفارس (بامرني): 34014
الضلوعية: 34013
الاسحاقي: 34012
بلد: 34011
سامراء: 34010
طوز: 34009
الصينية: 34008
بيجي: 34007
الدجيل: 34006
الشرقاط: 34005
سلمان باك: 34004
سعد: 34003
الدور: 34002
تكريت: 23001
*دهوك
تقع محافظة دهوك في إقليم كردستان بالعراق، وتشمل المحافظة بعض المناطق الصغيرة داخلها، ويمكن أن تتعرف على الرمز البريدي لكل منطقة من المناطق الموجودة بها عن طريق ما يلي:
الشيخان: 42012
باطونة: 42011
سولاف: 42010
سرسنك: 42009
العمادية: 42008
زاويتة: 42007
بردرش: 42006
بيجيل: 42005
عقرة: 42004
سميل: 42003
زاخو: 42002
دهوك: 42001
*أربيل
تعرف أربيل في التاريخ بمدينة أربيلا، وتعتبر أكثر المدن سكانًا في إقليم كردستان، لذا تجد أن بها مجموعة كبيرة من المناطق، وتستطيع أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة من هذه المناطق فقط عن طريق ما يلي:
التون كوبري: 44022
كوير: 44021
مخمور: 44020
ديانا: 44019
كلك: 44018
دشتي هوير: 44017
مشتكة: 44016
ديبكة: 44015
سيروان: 44014
ميركة سور: 44013
حاج عمران: 44012
كلالة: 44011
جومان: 44010
راوندوز: 44009
سوران: 44008
خليفان: 44007
حرير: 44006
شقلاوة: 44005
مصيف صلاح الدين: 44004
عين كاوه: 44003
جامعة صلاح الدين: 44002
أربيل: 44001
* السليمانية
تقع هذه المحافظة في العراق شرق إقليم كردستان، أي أنها قريبة من الحدود الإيرانية من العراق، وتضم هذه المحافظة مجموعة من المناطق التي أخرجت الكثير من العلماء، ويمكنك الحصول على الرمز البريدي لكل منطقة من المناطق من خلال ما يلي:
جمجمال: 46023
كفري: 46022
كلر: 46021
دربندخان: 46020
جوارتة: 46019
حلبجة: 46018
كوية: 46017
فلعة دزة: 46016
كوسنجق: 46015
قرة داغ: 46014
بشدر: 46013
رانية: 46012
بكرة جو: 46011
دوكان: 46010
بازيان: 46009
سيد صادق: 46008
بنجوين: 46007
حلبجة: 46006
شهرزور: 46005
عربت: 46004
رزكاري: 46003
بختياري: 46002
السليمانية: 46001
*نينوى
محافظة نينوى تقع في شمال العراق وهي التي كانت سابقًا ضمن بلاد آشور، وهي محافظة كبيرة كمساحة، والعاصمة الخاصة بها هي الموصل، وتستطيع أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منطقة تقع داخل هذه المحافظة من خلال ما يلي:
ربيعة: 41025
الكوير: 41024
البعاج: 41023
الحضر: 41022
النمرود: 41021
القوش: 41020
برطلة: 41019
آثار نينوى: 41018
مخمور: 41017
تلعفر: 41016
سنجار: 41015
زمار: 41014
بعشيقة: 41013
تلكيف: 41012
اشيخان: 41011
تلسقف: 41010
حمام العليل: 41009
القيارة: 41008
ابي تمام: 41007
الحمدانية: 41006
الشراع: 41005
بلاط الشهداء: 41004
الزهور: 41003
جامعة الموصل: 41002
الموصل: 41001
*كركوك
إن محافظة كركوك هي إحدى المحافظات التي تقع في الجزء الشمالي من العراق، وهي محافظة بمساحة كبيرة ولكنها غير ضخمة، وتقسم هذه المحافظة إلى 4 مناطق أساسية وبها العديد من المناطق التي يمكنك أن تتعرف على الرمز البريدي الخاص بكل منها من خلال ما سنعرضه لك فيما يلي:
التون كوبري: 36015
الحي العسكري: 36014
الحي الواسطي: 36013
الحي الصناعي: 36012
العباسي: 36011
دبس: 36010
الزاب: 36009
داقوق: 36008
الحويجة: 36007
تازة خرماتو: 36006
الرشاد: 36005
خالد: 36004
ليلان: 36003
الرياض: 36002
كركوك: 36001
*المعلومات الواردة وأرقام الرموز البريدية في جميع المحافظات العراقية، التي ذكرت في التقرير، تم تأكيدها من وزارة الاتصالات العراقية.
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13:30 | 2023-05-27
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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