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وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد اليوم.. هذه تفاصيله

محليات

2023-05-30 | 04:05
وزارة التربية تطلق مشروع &quot;رخصة مهنة التعليم&quot; للمتعينين الجدد اليوم.. هذه تفاصيله
1,020 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أطلقتْ وزارة التربية، اليوم الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023، مشروع (رخصة مهنة التعليم) للمتعينين الجدد لتدريبهم وتهيئتهم للعام الدراسي 2023 ــ 2024.

وقال المدير العام للمديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي أحمد الشويلي إن "المديرية نفذت المشروع بعد أن تم تعيين أعداد كبيرة من المحاضرين بالمجان، مما يتطلب دعم هذه الموارد البشرية للنهوض بواقع العملية التربوية".

وأضاف أن المشروع سيكون مكملاً لما يمتلكه المعلم والمدرس من مهارات وخبرات وكفاية تعليمية وتخصصية، لجعله متمكناً من مهنته وناجحاً بأداء رسالته العلمية تجاه التلاميذ والطلبة.

وبين الشويلي أن الهدف من المشروع يكمن بالتركيز على مهنة التعليم وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في الأنظمة الحديثة في الدول المتطورة، وما يتطلب ذلك الحاجة إلى منح "رخصة مهنة التعليم" لكل معلم من المتعينين الجدد بما يحقق المعايير المهنية التعليمية، بحسب الصحيفة الرسمية.
 
وفي وقت سابق، أكد وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، "إستكمال مشروع رخصة مهنة التعليم، معتبرا المشروع "مقوم أساسي لإعداد معلم المستقبل، بعد اخضاع المعينين حديثاً للتدريبات اللازمة وإشراكهم بعدها في إختبارات يمنحون فيها رخص على وفق ضوابط مدروسة لتحسين الاداء وتطوير العملية التعليمية".

يشار الى ان وزارة التربية /المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي عقدت إجتماعاً موسعاً برئاسة مديرها العام محمد جواد الموسوي لمناقشة مقترح الانطلاق بمشروع رخصة مهنة التعليم للمعينين حديثاً من خلال إجراء التدريبات اللازمة بطرائق التدريس الحديثة وأصوليات المهنة يخضع بعدها المتدربين الى إختبارات يمنحون فيها الرخصة وفق معايير وضوابط مدروسة تواكب التطور الحاصل في المجالات العلمية التي تساهم في دعم أهم مقومات النجاح التي يأتي المعلم في صدارتها.
 
كما أصدرت المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، مؤخراً تعميماً يخص "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد.

الوثيقة ادناه:
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