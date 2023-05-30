تأجيل إجراء التعداد العام للسكان في العراق إلى 2024.. تعرف على الأسباب

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، إنَّ "الوزارة لا تستطيع إجراء التعداد العام، في الوقت المحدد نهاية العام الحالي 2023"، مشيراً إلى أنَّ "تأخير إقرار الموازنة كان سبباً في تغيير الموعد".وأضاف جوهان أنَّ "الوزارة وضعت موعداً جديداً من المؤمل أن تُطلق فيه عمليات التعداد، وهو تشرين الأول من العام المقبل 2024 بعد إتمام الاستعدادات الفنية له"، لافتا إلى أنَّ "أعداد السكان بحسب إحصائيات أولية للوزارة وصلت إلى 43 مليون نسمة"، بحسب الصحيفة الرسمية.وبين وكيل الوزارة أنَّ "الإجراءات التي تسبق التعداد تستغرق أشهراً عدة وبمشاركة الملاكات التربوية والتعليمية"، مبيناً أنَّ "انتهاء الاستعدادات سيكون مع بدء العام الدراسي وبذلك يستحيل تفريغهم للمشاركة في عملية التعداد".وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني في العام 1987، باشتراك جميع المحافظات، تبعه الإحصاء العام 1997 الذي تم باستثناء محافظات إقليم كردستان.