توجه حكومي لإيقاف الاقتراض الخارجي

وذكرت وزارة التخطيط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، أكد توجه الحكومة الى ايقاف الاقتراض الخارجي، الا في حالة الاضطرار، وتكون القروض موجهة لتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية العملاقة، مثل مشاريع الكهرباء والطرق ومحطات الري والموانئ".جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسفير الصيني في العراق، (تسوي وي) والوفد المرافق له، مؤكدا رغبة العراق الصادقة في تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من التجربة التنموية الصينية، عبر استقطاب الشركات الكبيرة للاستثمار في مختلف مناطق البلاد، وفي جميع المجالات، بحسب البيان.وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام التعاون الدولي ساهر عبدالكاظم، وعدد من المعنيين في وزارتي التخطيط والخارجية، "بحث اليات تفعيل وتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين، بما ينسجم مع اولويات البرنامج الحكومي، وتوجهات الحكومة العراقية، للنهوض بواقع الخدمات، لاسيما في مجال المدارس والمستشفيات، والكهرباء، وباقي القطاعات الخدمية".من جانبه اعرب وي، عن "استعداد بلاده الى دعم جهود الحكومة العراقية، في المجال التنموي، وتحقيق الشراكة الاقتصادية مع العراق، وفقا للمصالح المشتركة بين البلدين"، مؤكدا "اهتمام الحكومة الصينية بتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية، وتهيئة كل ما يرتبط بها من اجراءات تسهم في دفع عجلة التنفيذ الى الامام".