تزامناً مع موسم الحج.. إليك الأوزان المسموح بها على طائرات الخطوط الجوية العراقية

السومرية نيوز – محليات



تزامناً مع موسم الحج، تظهر العديد من التساؤلات حول الأوزان المسموح بها على طائرات الخطوط الجوية العراقية.







ويكون وزن الحقيبة 30 كغم كحد اعلى للحقيبة الواحدة، كما ان سعر الوزن الإضافي هو 5$ للكيلو الواحد، بحسب الموقع الرسمي.



كما أشارت الخطوط الجوية العراقية، الى ان "هناك بعض التسهيلات للمسافرين". وبحسب الموقع الرسمي للخطوط الجوية العراقية، فأن يكون وزن الحقيبة اليدوية 7 كغم وبأبعاد 40 *30 سم وبسمك 20 سم.ويكون وزن الحقيبة 30 كغم كحد اعلى للحقيبة الواحدة، كما ان سعر الوزن الإضافي هو 5$ للكيلو الواحد، بحسب الموقع الرسمي.كما أشارت الخطوط الجوية العراقية، الى ان "هناك بعض التسهيلات للمسافرين".

وكانت هيئة الحج والعمرة العراقية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن عدد الحجاج العراقيين هذا العام يبلغ 37 ألف حاج.