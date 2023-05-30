حادث مأساوي بالبصرة.. اصطدام 10 "سيارات" يُخلف عدداً من الجرحى (صور وفيديو)

وقال مراسلنا، إن "محافظة البصرة، شهدت حادث سير مروع في تقاطع التأميم/ طريق بغداد ساحة سعد، نتيجة تصادم 10 سيارات".



وأضاف، أن "الحادث خَلف سبعة جرحى، اثنين منهم بحالة حرجة"، مبينا أن "الجرحى تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأصبحت الحوادث المرورية ماكينة جديدة تُضاف إلى مكائن سلب وقطف أرواح العراقيين بعد أن كانت الصدارة لماكينات العمليات الإرهابية التي طالتهم خلال العقدين الأخيرين، إذ تجاوزت أعداد ضحاياها 3 أضعاف أعداد ضحايا أعمال العنف والإرهاب خلال العامين الماضيين.وتقتل حوادث الطرق ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام، أي بمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة، مع حدوث أكثر من 9 من بين كل 10 وفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.ويعدّ 2021 من أكثر الأعوام الذي شهد ارتفاعا بالحوادث المرورية التي تفتك بأرواح العراقيين، إذ سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، لتتفوق هذه الماكينة على ضحايا العمليات الإرهاب وحالات العنف والانتحار، بمعدل 22 حادثا في اليوم تودي بحياة 6 أشخاص يوميا.وارتفعت الحوادث المرورية عام 2021 بنحو 44% عن 2020 الذي سجل 4666 حادثا مروريا تسبب بوفاة 1552 شخصا، في حين ارتفعت نسبة ضحايا الحوادث بنسبة 30%.