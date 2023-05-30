الحكم على الفاشينيستا "وردة العراقية" بالسجن 100 يوم (وثيقة)

وذكرت وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 من الشهر الحالي وحصلت عليها السومرية نيوز، انه "تقرر الحكم على المدانة الموقوفة رسمية صاحب مهدي يوسف الملقبة بـ (وردة العراقية) بالحبس البسيط لمدة ثلاث اشهر وعشرة ايام وفقا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدل مع احتساب مدة الموقوفية للفترة من 2023/5/9 و لغاية 24/5/2023 ".وأوضحت أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 1/182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".ادناه الوثيقة: