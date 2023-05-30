وزير الصحة يوجه بإعادة العمل بالصيدلية المركزية الأولى في بغداد

وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الصحة صالح الحسناوي وجه مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية من موقع ادنى بإعادة العمل بالصيدلية المركزية الاولى في جانب الرصافة من بغداد للدوام المسائي".واضاف ان "ذلك جاء بحسب قرار مجلس ادارة الدائرة"، مشيرة الى ان "الصيدلية تقع في مدينة الصدر وتضم انواع عديدة من الادوية العامة والمزمنة وبعض الادوية الشحيحة، حيث يتم صرف الادوية من خلال وصفة طبية وبأسعار رمزية لعدم اثقال كاهل المواطن خدمة للصالح العام".