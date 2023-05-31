عمرها خمسة آلاف عام.. فتاة عراقية تعثر على فخارية أثرية

وذكر مدير المتحف سجاد عبد الحسن أن الجرة يقدر عمرها بنحو خمسة آلاف عام وتعد من القطع الأثرية المتفردة والنادرة التي يتم العثور عليها في المحافظة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتسلم فيها المتحف قطعة أثرية نادرة من شابة في مقتبل العمر، بما يعكس وعي المواطن بالكنوز الأثرية التي يصفها المنقبون بأنها أقدم منجم أثري في العالم، بحسب الصحيفة الرسمية.بينما بينت الفتاة، التي رفضت الكشف عن هويتها، أنها عثرت على الجرة الفخارية بالقرب من منزلها في إحدى قرى المحافظة، ويبدو أن السيول والأمطار جرفتها إلى القرية.ولفتت إلى أنها احتفظت بالجرة لعدة أيام، قبل أن تسلمها للجهات المسؤولة في المحافظة، بعد أن ساعدها أحد معارفها في الحصول على معلومات مكنتها من الوصول إلى المتحف واللقاء بالمسؤولين الذين عرفوا على الفور قيمة التحفة الأثرية، مبينة أنها شعرت بالفخر والفرح وهي تعيد التحفة إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه.