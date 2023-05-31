بينها رفع التجاوزات العشوائية.. آلية جديدة للحد من الحرائق في بغداد

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إنَّ المحافظة عقدت اجتماعاً مع المديرية العامة للدفاع المدني من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل مسببات اندلاع الحرائق وتلافي حدوثها كما حصل في الأعوام السابقة لاسيما مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى الاتفاق مع مديرية الدفاع المدني على تطبيق الإجراءات القانونية لردع المخالفين لشروط السلامة والأمان لاسيما في المخازن التي تضم مواد قابلة للاشتعال، وكذلك المباني التجارية كافة.ولفت العطا إلى اتخاذ إجراءات تضمنت رفع التجاوزات العشوائية لأنها تفتقر إلى إجراءات الأمان والسلامة سواء كانت محال أو أكشاكاً أو مخازن ومنع استخدام ألواح البناء (السندويج بنل) بما يسهم في تقليل نسب الحرائق، لاسيما أنَّ الكثير منها تعرض إلى الحرق العام الماضي.وأوضح أنَّ المحافظة تدرس إمكانية استحداث مراكز للدفاع المدني وتوزيعها بين المناطق والمجمعات السكنية المشيدة حديثاً، فضلاً عن ترميم المراكز الحالية وتجهيزها بمعدات وآليات إطفاء وانقاذ تخصصية وأخرى ساندة حديثة.