مدير المنتجات النفطية ينتقد المحتجين أمام شركة توزيع: افعالكم تدفعكم نحو "4 إرهاب"

وقال طالب في مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، إن "الحقوق مصانة ويجب أن يتم تنفيذ الواجبات"، مبينا أن "مستحقات الموظفين وحوافزهم مصانة بالكامل".وأضاف، أن "من يحاول عرقلة عمل شركة توزيع المنتجات النفطية، سيحاسب وفق المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي".وفي وقت سابق، نظم المئات من موظفي شركة المنتجات النفطية في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية لرفض قرار فرض الضرائب على شركة توزيع المنتجات النفطية.الى ذلك، التحقت العاصمة بغداد بالبصرة وخرج موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية بتظاهرة غاضبة قرب محطة وقود الكيلاني وسط العاصمة، بشأن قرار فرض الضرائب على شركة توزيع المنتجات النفطية ونقل رواتب الموظفين.