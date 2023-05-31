كربلاء تصادق على أمر تعيين موظفي العقود ضمن الدعم الطارئ

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الخطابي صادق على الأمر الإداري الخاص بتعيين موظفي العقود ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".وشار الى الخطابي ان "محافظة كربلاء المقدسة استثنائية ولا بد أن يكون العمل فيها استثنائيا وبهمة واخلاص ونزاهة"، مشدداً على "ضرورة أن "يكون المعينون الجدد ضمن المساهمين في بناء وإعمار المحافظة، فضلاً عن التعامل الحسن مع المواطنين".