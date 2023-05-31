حقيقة وفاة أحد المصابين بالحمى النزفية في ميسان

وقال الموسوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "هناك إشاعة حول وفاة أحد المصابين بالحمى النزفية في صحة ميسان"، مؤكداً أن "هذه الانباء عارية عن الصحة"، مبيناً أن "جميع المصابين في المحافظة يتابعون من قبل دائرة صحة ميسان ووزارة الصحة".واستعرض، "الموقف اليومي لمرض الحمى النزفية في ميسان ليوم 31 أيار 2023:المشتبه الكلي: 24المؤكدة: 12السالب: 10قيد الفحص: 2الوفيات المؤكدة: صفرالوفيات الكلي: صفر".