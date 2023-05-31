تهديد بالتصعيد وقطع الطرق.. تظاهرة تطالب بالخدمات في النجف

تظاهر عشرات الأشخاص من أهالي البراكية في مدينة الكوفة بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بالخدمات وتوفير الكهرباء.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من أهالي البراكية، تظاهروا اليوم، للمطالبة بتوفير الخدمات والمجاري والتبليط والطاقة الكهربائية.



وبحسب مراسلنا، هدد المتظاهرون، بالتصعيد وقطع الطرق حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.