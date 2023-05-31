الزيدي: أمريكا ليست وفية مع اصدقائها فكيف بمن كان عدوها

وكتب الزيدي تغريدة عبر تويتر، جاء فيها: "يعتقد البعض أنه بدخوله عالم السياسة يجب أن يتنازل عن بعض أهدافه ومبادئه ومعتقداته.. وهذه شبهة".وأضاف: "فلو كان عقائدياً متجذراً فعليه استخدام كل الأدوات ومنها النشاط السياسي ليكون باباً ومدخلاً لتحقيق تلك الأهداف والمبادئ".وتابع، "الشبهة الأخرى تتمثل في كون التنازل عن بعض المبادئ قد يعطي رسالة اطمئنان للمعسكر الغربي والدولي، وهنا يجب أن يعلموا أن أمريكا ليست وفية مع اصدقائها، فكيف تكون كذلك مع الذين كانوا اعداءها".