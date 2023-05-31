بالصور.. هكذا تستعد كربلاء لبطولة غرب آسيا

تنشر السومرية نيوز، صوراً لاستعدادات محافظة كربلاء، لاحتضان بطولة غرب آسيا شهر حزيران المقبل.

وتنطلق منافسات بطولة كأس غرب اسيا دون 23 عاماً، في 12 من شهر حزيران المقبل في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء. أدناه صور من كربلاء..