بمشاركة 674 ألف طالب.. بدء الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط

وشارك في الامتحانات الوزارية أكثر من 674 ألف طالب وطالبة في عموم البلاد.وكانت وزارة التربية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، إتمام استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات الدور الأول لمرحلة الثالث المتوسط للموسم الدراسي 2022 ــ 2023، بمشاركة أكثر من 674 ألف طالب وطالبة في عموم البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة أكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء امتحانات الثالث المتوسط، وتم تأمين المراكز بشكل جيد، فضلاً عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمساندة وزارة التربية ودعم العملية الامتحانية.ولفت إلى أن عدد المشاركين بالامتحانات، بلغ أكثر من 674 ألف طالب وطالبة موزعين على 6 آلاف و800 مركز امتحاني في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى أن الامتحانات ستبدأ في الساعة السابعة صباحاً من يوم غد الخميس داخل وخارج البلاد، وبحسب توقيت محافظة بغداد وتستمر لغاية الـ 15 من الشهر الحالي، بحسب الصحيفة الرسمية.واكد السيد اتخاذ إجراءات جديدة وتدابير احترازية لرفع مستوى الأمان لضمان نجاح سير العملية الامتحانية، منبهاً إلى أن الإجراءات سرية ودقيقة ولا يمكن الإفصاح عنها لما لها من أهمية في الحفاظ على سرِّية الامتحانات.وأفاد بأن هناك تنسيقاً مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق الصفحات الوهمية التي تبثُّ الشائعات والمعلومات التي من شأنها إرباك الطلبة، مؤكداً استثناء طلبة الثالث المتوسط من ارتداء الزي المدرسي الموحد خلال الامتحانات.وكانت وزارة التربية أعلنت أمس الأول، موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على قطع خدمة الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً لغاية الساعة الثامنة صباحاً خلال فترة الامتحانات.