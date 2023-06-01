الصحة تُحدد أهمية استخدام "الملصق الدوائي" وتبين موعد تطبيقه

وقال الحسناوي خلال مؤتمر افتتاح المنظومة الوطنية للدواء، وحضره مراسل السومرية، أن "الهدف الاساس من الملصق الدوائي هو التأكد من صحة الدواء وصلاحيته وتسعيرته"، مستدركاً بالقول: "سيتم التنسيق بين شركات الادوية الاهلية والحكومية لضمان مأمونية الدواء".وأضاف، " في منتصف الشهر السادس سيتم تطبيق هذا النظام من خلال برنامج الكتروني وفي جميع منافذ بيع الدواء"، مبيناً أن " هذه العملية سترافقها لجنة صحية معتمدة من قبل نقابة الصيادلة والأطباء، وفق القانون، بمراقبة الادوية قبل وصولها الى المواطن من خلال الماسح الضوئي الخاص".وأكد وزير الصحة، أن "هذا البرنامج محمي الى حد ما من التزوير او الاختراق"، لافتا الى أنه "سيطبق في جميع انحاء البلاد وفي جميع المذاخر والصيدليات".وبين الحسناوي، أن "اسعار اللواصق زهيدة جدا ولا تزيد من سعر الدواء، ومن حق المواطن تقديم الشكاوى في حال وجود تلاعب بالأسعار".وذكر الوزير: "مر من عمر الحكومة 7 أشهر بدون موازنة الوزارة تعتمد على الموازنة بشكل مباشر "، معتبراً "ما قدمته وزارة الصحة بغياب الموازنة انجازاً".