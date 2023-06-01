العراق على موعد جديد مع الامطار خلال الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً في أقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضحت الهيئة، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".