التعليم تعلن تمديد فترة التقديم على الدراسات العليا (وثيقة)

السومرية نيوز - محليات



قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تمديد التقديم على الدراسات العليا.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر تمديد مدة تقديم للدراسات العليا لغاية اليوم الأربعاء الموافق 2023/6/7".



وأضافت، أن "بقية التوقيتات المبينة بموجب البند المذكور ستبقى ثابتة"، موكدة بذلك، أن "موعد الامتحان التنافسي المقرر اداءه، يوم الثلاثاء والموافق 2023/6/20".