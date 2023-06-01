التربية توجه تحذيراً لطلبة الثالث المتوسط وتوضح بشأن الأسئلة

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في منشور له عبر فيسبوك، وتابعته السومرية نيوز، إن "اليوم الاول شهد انسيابية عالية بالحركة والوصول للمراكز الامتحانية توفير كامل الدعم اللوجستي خدمياً وأمنياً".وأضاف أن "الأسئلة واضحة ويسيرة على الطلبة "، مبيناً أن "الامتحانات شهدت انضباط عال في المراكز ولم نسجل اي حالات خرق او تسريب او مخالفات".وحذر السيد، الطلبة وأسرهم من "محاولات استغلالهم من قبل ضعاف النفوس بإطلاق اشاعات في المنصات الرقمية عن وجود تسريبات مقابل مبالغ مالية حيث تم اتخاذ اجراءات بصددهم هذا الصباح".