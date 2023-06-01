بغداد.. إنقاذ شاب حاول الانتحار برمي نفسه من على جسر السِنَك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن إطار الجهود الإنسانية التي يقدّمها الشرطة الاتحادية، تمكّنت مفارز اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، من إنقاذ احد الأشخاص بعد مشاهدته لمحاولة الانتحار عبر القفز من على جسر (السِنَك) في منطقة (الباب الشرقي) ببغداد".وأشارت الى انه "تم تسليمه إلى جهة الاختصاص أصوليا حِفاظاً على سلامته".