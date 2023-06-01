7 منهن هربن منه.. رجل عراقي يتزوج من 8 نساء ويروي قصص غريبة (صور)

السومرية نيوز – محليات



يعبر رجل في أربيل، عن استيائه لبقائه مع زوجة واحدة مريضة فقط، رغم زواجه بـ 8 نساء، في قصة غريبة بدأت عام 2008.



الرجل يدعى "دلير خضر"، 53 عامًا، تزوج لأول مرة عام 1994، وسبع مرات أخرى في آخر 15 عامًا، وله سبعة أطفال.



من بين زوجات دلير 3 سيدات عربيات، وهو يتهم زوجته الأولى بالتسبب بهرب زوجاته الأخريات.



يقول الرجل الذي يقدم نفسه كرجل أعمال، وفق تقرير لشبكة "رووداو" الكردية إنّ جميع زوجاته "هربن باستثناء الأولى التي تعيش في منزل مجاور وهي مريضة". من بين زوجات دلير 3 سيدات عربيات، وهو يتهم زوجته الأولى بالتسبب بهرب زوجاته الأخريات.يقول الرجل الذي يقدم نفسه كرجل أعمال، وفق تقرير لشبكة

لجأ "دلير" إلى محكمة أربيل لرفع شكاوى ضد زوجاته بتهمة "الغش وأخذ المال والذهب"، لكن المحكمة لم تعتمد الدعاوى خاصة وأنّ معظم إجراءات الزواج جرت بشكل مخالف للقانون وخارج المحاكم.



بالمقابل، تنفي امرأتان من بين النساء التهم التي يدعيها الرجل الكردي، وتقولان إنّ "سوء المعاملة" دفعهما إلى مغادرة منزل "دلير بعد طلاق عرفي".