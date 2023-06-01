بغداد.. ضبط أجهزة "غش" في إحد المراكز الامتحانية بمنطقة المنصور (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، ضبط أجهزة غش في إحدى المراكز الامتحانية بمنطقة المنصور، في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " ضبط أجهزة للغش في إحدى المراكز الامتحانية بمنطقة المنصور ببغداد بجهود وتعاون مع جهاز الامن الوطني".



وأضاف: " على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد الضبط بالجرم المشهود".















