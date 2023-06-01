ضبط 8 شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة الرمادي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية، تمكن من ضبط (8) شاحنات فيها (لاصق سيراميك وسجاد ميكانيكي وحلويات وثلاجات واثاث وهياكل خشبية لدعم الخرسانة) مخالفة للضوبط والشروط الاستيرادية".وأضاف، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".