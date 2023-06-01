تسجيل اول حالة وفاة بالحمى النزفية في أربيل

وذكرت الصحة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "شابا عمره 19 عاماً نقل الى المستشفى قبل يومين، وبعد اعطائه العلاج اللازم والاشتباه بأن يكون مصابا بمرض الحمى النزفية بسبب الأعراض، اُجريت له الفحوصات وللتأكُد من إصابته بهذا الوباء تم إرسال الفحص الى بغداد ايضا ".وأضافت، ان " المريض توفي صباح اليوم رغم تلقيه العلاج اللازم"، مشيرة الى أن "هذه أول حالة وفاة بالحمى النزفية يتم تسجيلها في أربيل".