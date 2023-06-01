صلاح الدين.. الدفاع المدني تنقذ أكثر من 120 دونما للحنطة (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الخميس، انقاذ أكثر من 120 دونما محصول الحنطة ضمن المحافظة.

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية دفاع مدني صلاح الدين انقذت أكثر من 120 دونما من محصول الحنطة في قضاء الطوز".



وأشارت الى ان "الأرض التي نشب فيها الحريق تقع بالقرب من معمل غاز القضاء نفسه".