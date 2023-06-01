الأعرجي والبولاني يبحثان سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الخميس، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب جواد البولاني،وبحث الأعرجي مع البولاني، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والسبل الكفيلة بالارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية، وتعزيز الأمن والاستقرار".كما "جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ومجلس النواب العراقي، في القضايا والملفات ذات الاهتمام".وأكد الأعرجي بحسب البيان أن "مستشارية الأمن القومي تعمل مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة على إنجاح البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، من خلال تضافر جهودها، كل حسب مسؤولياته".