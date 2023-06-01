اليساري: الجندي يشكو من الملابس.. لم يتسلمها منذ 2003

وقال اليساري في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الموازنة العامة هي رؤية الدولة لموازنة الدولة لسنة واحدة وإذا أردنا ان ننظر نظرة واقعية فان محافظات الوسط والجنوب بحاجة الى الكثير من التخصيصات قياسا بمحافظات الإقليم وخصوصا في موضوع الخدمات وإذا نظرنا الى الموازنة سنرى غبنا من قبل الحكومة للمحافظات الوسطى والجنوبية".واضاف: "الأحزاب الكردية عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني هي من تعترض على قرارات اللجنة المالية ومنها بعض فقرات أموال النفط وغيرها ونحتاج الى الوضوح والشفافية في أمور الصادرات النفطية ويجب حل الغموض في هذه المواضيع مثل الموارد غير النفطية أيضا"، مبينا ان "صعوبة الموازنة تكمن في الجوانب السياسية وليس الجوانب الفنية".وأشار اليساري الى ان "الوزارات الأمنية تملك تخصيصات في الموازنة الحالية بحدود 13 ترليون دينار للداخلية و9 ترليون دينار للدفاع ولا تلبي هذه المبالغ حاجة الوزارات الفعلية".وبين ان "وزير الدفاع مسؤول عن نقص المستلزمات لدى الوزارة وواقع احتياجات الوزارة مزري من حيث التجهيزات والملابس العسكرية والاجازات"، موضحا ان "افراد القوات الأمنية يشكون من نقص التجهيزات العسكرية وخصوصا الملابس التي يقولون انهم لم يستلموها منذ عام 2003"، مبينا ان البلد بحاجة الى تطوير الصناعة المحلية للتجهيزات والملابس وعلينا ان نرفض الاستيراد لهذه التجهيزات ونشجع المنتج المحلي".