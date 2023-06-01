اليساري: تأمين الحدود مع الجوار سيحد من تهريب المخدرات

وقال اليساري في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "وزارة الداخلية بحاجة الى 37 ألف شرطي لان الأجهزة الأمنية اصبحت عاجزة وتخطت العمر الافتراضي للجنود وأصبحوا كبار في السن ما دفع وزير الداخلية للمطالبة بتعيين 37 ألف شرطي لمدة 5 سنوات وبراتب 500 ألف دينار والذي اعتقد انه غير مجزي كراتب ولكن حاجة الوزارة ماسة لتجديد الدماء من خلال التعاقد مع شباب بين 19 و21 سنة لتجديد الدماء".ولفت اليساري الى ان "الاتفاق الاستراتيجي مع أمريكا لا يتم تنفيذ بنوده من قبل أمريكا لأنه لدينا طلبات لتزويدنا بالسلاح والطائرات المتطورة الا ان أمريكا ترفض تجهيزنا بهذه المعدات، إضافة الى التجهيزات البسيطة من السلاح الشخصي والمستلزمات والملابس عليه يجب ان يتم معالجة ذلك من خلال انتاج المستلزمات العسكرية داخل العراق".وأشار اليساري الى ان "هناك توجها لتطوير الأجهزة الأمنية بالتكنلوجيا المتطورة لتقوية الأجهزة الأمنية للسيطرة على منافذ البلد وطلبنا تخصيصات مالية لتطوير الأجهزة الامنية والتي ممكن تحقيقها ضمن موازنة 2023 وبالعموم يكفي 10 ترليونات لتطوير هذا القطاع".ولفت الى ان "الاستراتيجية تأتي ضمن الحاجة والتهديد"، مبينا ان "أكبر حدود برية لدينا مع سوريا بحدود 600 كم تم تأمينها ولدينا حدود مع إيران 1200 كم وإذا امنا حدودنا الغربية بنسبة 70% سنؤمن ونمنع دخول المخدرات الى البلاد، كونه موضوع يهدد الشباب العراقي ويوازي بالخطورة او يفوق خطر داعش".