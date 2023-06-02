اندلاع حريق بالقرب من مصرف الرشيد في الديوانية



السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا في الديوانية، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بالقرب من مصرف الرشيد في مركز المحافظة.

وقال مراسلنا، إن "حريقاً اندلع بالقرب من مصرف الرشيد، في مركز محافظة الديوانية".



وأضاف، أن "فرقت الإنقاذ هرعت، لإطفاء الحريق".