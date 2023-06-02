موظفون يحتجون وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "عدداً من موظفي دوائر الدولة خرجوا بتظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتطبيق سلم الرواتب".

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد لا يزال في مرحلة التدقيق لدى مجلس الوزراء، مؤكدة أن "لا علاقة له بقانون الموازنة".ونقلت وسائل إعلام حينها، عن رئيس اللجنة عطوان العطواني قوله إن "تعديل سلم الرواتب حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء".وأضاف العطواني أن "اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب ترى ضرورة إنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً دعم لجنته "لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، وينصف أصحاب الدرجات الدنيا من خلال إعادة النظر في مرتباتهم الاسمية، وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية".