السومرية تنشر تكملة نتائج السادس الابتدائي تباعاً



السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي، تباعاً.

ويشهد رابط النتائج، زخماً كبيراً قد يضطرك إلى الانتظار قليلاً.. النتائج ادناه:

لتفقد كافة نتائج السادس ابتدائي أنقر هنا





لتفقد كافة نتائج السادس ابتدائي